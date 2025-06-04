Заседание "Рамштайна" в Брюсселе: какую помощь выделят Украине

28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» / © Associated Press

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В Брюсселе 4 июня состоялось 28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Впервые встреча проходила без участия министра обороны США, поскольку Соединенные Штаты передали руководство группой Великобритании и Германии.

О чем договорились участники встречи и какую помощь выделят Украине читайте в материале ТСН.ua.

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Что обсуждали участники Рамштайна

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к встрече онлайн. Во время своего выступления он подчеркнул необходимость усиления поставок ракет и систем противовоздушной обороны, особенно систем Patriot. Зеленский призвал ускорение поставок ракет и комплексов ПВО.

Зеленский также рассказал о проведении переговоров по локализации производства систем ПВО NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и других в Украине, призвав партнеров по совместным инвестициям в производство вооружения на территории Украины.

В частности, глава государства призвал ускорить «Коалицию желающих» ускорить координацию поиска решений для предотвращения распространения или повторного начала войны.

О чем договорились союзники

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции в Брюсселе 4 июня объявил о новой инициативе совместного производства оружия с европейскими партнерами, пишет New Voice.

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Он заявил, что украинские оборонные предприятия, разворачивающие производство в Европе, будут поставлять свою продукцию для нужд ВСУ на весь период войны.

«Мы договорились с партнерами о том, что производство за рубежом украинских компаний будет предоставлено обратно Украине — пока продолжится война. Мы еще не утвердили название, но пока называем это Ramstein Investment for Industries, что является стратегическим сдвигом. Поэтому страны-члены могут построить крупные предприятия в Украине, а мы будем строить предприятия в других странах», — заявил Умеров.

Умеров подчеркнул, что эта инициатива может получить финансирование до 150 млрд евро в рамках европейской программы SAFE.

Новые пакеты помощи для Украины

Как сообщил Рустем Умеров, Великобритания предоставит рекордную помощь на поставку дронов — 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в 2025 году.

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Как отметил глава Минобороны Украины, в целом в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов фунтов будут направлены на подготовку Вооруженных Сил Украины.

Бельгия будет ежегодно выделять помощь Украине в размере одного миллиарда евро до 2029 года. Также страна в скором времени передаст противоменный корабль.

Норвегия выделит 700 миллионов долларов на дроны, с фокусом в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund.

Канада выделит 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также передаст бронированные машины Coyote и Bison.

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На международные программы закупки артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины Швеция выделит 440 миллионов евро.

Корабли и морские дроны от Нидерландов

Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов евро, который будет включать более 100 кораблей разных типов и 50 морских дронов. Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, сообщает издание WNL.

Помощь будет охватывать патрульные и транспортные катера, корабли специальных операций, перехватчики, морские беспилотники, системы вооружения, датчики и запасные части. Кроме техники, Нидерланды инвестируют 20 миллионов евро в обучающий центр в Румынии для подготовки украинских морских пехотинцев, передает Укринформ.

Брекельманс подчеркнул, что эта помощь направлена на противодействие российской угрозе в Черном море и днепровском направлении. Он также заверил, что внутренняя политическая ситуация в Нидерландах, в частности, недавняя отставка правительства, не повлияет на поддержку Украины. Страна продолжает свои обязательства, включая поставки истребителей F-16 и артиллерии.

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ПВО от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате «Рамштайн» объявил о запуске инициативы «Немедленные действия по противовоздушной обороне», к которой уже готовы присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция, об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Писториус отметил, что Германия уже передала Украине 25% собственных систем Patriot, и пока нет возможности предоставить дополнительные. Однако правительство активно ищет варианты закупки этих комплексов у партнеров для дальнейшей передачи Украине, передает Укринформ.

«Мы обращаемся в Соединенные Штаты Америки и другие союзники, чтобы они предоставили системы Patriot или аналогичные системы. Мы также предложили в каждом отдельном случае рассмотреть возможность оплаты предоставленной системы просто потому, что сейчас важна скорость, и ждать поставок от производителя мы не можем — это занимает слишком много времени», — сказал Писториус.

Напомним, 27 встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Состоялось в Брюсселе 11 апреля.

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