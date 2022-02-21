Заседание СНБО продолжается, сектор переведен в режим 24/7

Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Заседание СНБО продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет всех членов Совета СНБО.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 21 февраля.
"Заседание Совета СНБО не закрыто — оно продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет всех членов Совета СНБО, мы заседание не закрывали", — отметил он.
По словам Данилова, ближайшие заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время.
"Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор переведен в режим 24/7", – резюмировал он.
Напомним:
Президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР". Также запланирован разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
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