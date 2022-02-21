Заседание СНБО продолжается, сектор переведен в режим 24/7

Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание СНБО продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет всех членов Совета СНБО.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 21 февраля.

"Заседание Совета СНБО не закрыто — оно продолжается. Президент при необходимости в ближайшее время соберет всех членов Совета СНБО, мы заседание не закрывали", — отметил он.

По словам Данилова, ближайшие заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время.

"Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор переведен в режим 24/7", – резюмировал он.

Напомним:

Президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР". Также запланирован разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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