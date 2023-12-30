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Заседание Совбеза ООН и атака "украинских беспилотников" на РФ: главные новости ночи 30 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1156
Время на прочтение
1 мин
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Заседание Совбеза ООН и атака "украинских беспилотников" на РФ: главные новости ночи 30 декабря 2023 года

Украина рассказала об очередной атаке на заседании Совбеза ООН / Фото: wikipedia.org

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россиянам померещилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины Читать далее –>
  • "РФ "храбро" уничтожила роддом и 45 многоэтажек": Кислица выступил в Совбезе ООН Читать далее –>
  • Россияне жалуются на обстрел Белгорода: есть погибшие Читать далее –>
  • РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине — США в ООН Читать далее –>
  • Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1156
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