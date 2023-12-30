Заседание Совбеза ООН и атака "украинских беспилотников" на РФ: главные новости ночи 30 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россиянам померещилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины Читать далее –>
- "РФ "храбро" уничтожила роддом и 45 многоэтажек": Кислица выступил в Совбезе ООН Читать далее –>
- Россияне жалуются на обстрел Белгорода: есть погибшие Читать далее –>
- РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине — США в ООН Читать далее –>
- Россияне убеждают, что якобы сбили ночью 32 "беспилотника" из Украины Читать далее –>
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