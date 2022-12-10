Заседание Совбеза ООН и фейки вражеской пропаганды: главные новости ночи 10 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 декабря 2022 года:
- В США убеждены, что РФ напрасно использует время Совбеза ООН. Читать дальше –>
- Оружие, которым владеет Украина, помогает освобождать украинский народ и территории – Кислица в ООН. Читать дальше –>
- В Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая система контроля – Кислица. Читать дальше –>
- Новые вызовы: в Украину посетит заместитель генсека ООН. Читать дальше –>
- В Минобороны РФ отчитываются об уничтожении фейковых HIMARS: какую информацию распространяет российская пропаганда. Читать дальше –>
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