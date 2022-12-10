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Заседание Совбеза ООН и фейки вражеской пропаганды: главные новости ночи 10 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1603
Время на прочтение
1 мин
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Заседание Совбеза ООН и фейки вражеской пропаганды: главные новости ночи 10 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 декабря 2022 года:

  • В США убеждены, что РФ напрасно использует время Совбеза ООН. Читать дальше –>
  • Оружие, которым владеет Украина, помогает освобождать украинский народ и территории – Кислица в ООН. Читать дальше –>
  • В Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая система контроля – Кислица. Читать дальше –>
  • Новые вызовы: в Украину посетит заместитель генсека ООН. Читать дальше –>
  • В Минобороны РФ отчитываются об уничтожении фейковых HIMARS: какую информацию распространяет российская пропаганда. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
1603
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