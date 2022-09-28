Заседание Совбеза ООН и потери российских оккупантов: главные новости ночи 28 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 28 сентября:
- США планируют вынести на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, осуждающую фейковые референдумы. Читать дальше –>
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Если НАТО не будет реагировать на российскую агрессию в Украине, Североатлантический союз тем самым подорвет собственную безопасность. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читать дальше –>
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Президент Владимир Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Безопасности ООН. Заседание было созвано по инициативе Украины. Читать дальше –>
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Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. Читать дальше –>
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Составом танкового взвода в направлении Чкалово – Безымянный враг попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили. Читать дальше –>
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