Заседание Совбеза ООН и потери российских оккупантов: главные новости ночи 28 сентября

Главные новости ночи 28 сентября:

США планируют вынести на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, осуждающую фейковые референдумы. Читать дальше –>

Если НАТО не будет реагировать на российскую агрессию в Украине, Североатлантический союз тем самым подорвет собственную безопасность. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читать дальше –>

Президент Владимир Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Безопасности ООН. Заседание было созвано по инициативе Украины. Читать дальше –>

Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. Читать дальше –>