Заседание Совбеза ООН по Украине и ситуация с эвакуацией из Мариуполя: главные события ночи 6 мая 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 6 мая 2022:
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ – ред.) собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет. Читать дальше –>
- Потери среди гражданских с 24 февраля составили 6731 человек, в том числе 3280 погибших. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Читать дальше –>
- Создание продовольственного кризиса в Украине и мире, вероятно, является одной из умышленных целей российской войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по поддержанию мира и безопасности Украины. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, как проходит спасательная операция из Мариуполя. Об этом он говорил в традиционном обращении на ночь 6 мая. Читать дальше –>
- Благодаря операции ООН из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Читать дальше –>