Заседание Совета НАТО – Украина: стороны обсудили удар новой баллистикой по Днепру

Заседание Совета НАТО — Украина по ситуации с безопасностью было проведено 26 ноября после того, как российские агрессоры использовали для обстрела Украины экспериментальную баллистическую ракету средней дальности.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

В сообщении указывается, что украинские представители принимали участие заседания через видеосвязь.

Во время заседания стороны осудили российский удар по Днепру, который направлял на террор против мирного населения, а также для устрашения тех стран, которые поддерживают Украину в ее стремлении защититься от российских агрессоров.

"Применение этого оружия не изменит ход войны и не остановит союзников НАТО в поддержке Украины", — отметила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Также сообщается, что следующее заседание Совета НАТО-Украина запланировано на 3-4 декабря во время встречи министров иностранных дел НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО сделал важное заявление об "смене траектории" войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что НАТО думает, как лучше сдерживать РФ и готовится к войне.

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