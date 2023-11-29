Заседание Совета Украина - НАТО – заявление по результатам встречи

В Брюсселе 29 ноября прошло заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.

По результатам заседания обнародовано заявление.

Так, члены НАТО остаются непоколебимыми в своей приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины, поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в своих международно-признанных границах, и будут продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется.

"Сильная независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического региона", — говорится в сообщении.

Главы МИД подвели итоги выполнения согласованного на Вильнюсском саммите расширенного пакета политической и практической поддержки Украины. Министры одобрили амбициозную рабочую программу на 2024 год.

Там отметили, что в этом контексте НАТО и Украина уже работают и принимают решения вместе как равноправные по широкому кругу вопросов, включая совместимость, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость.

"Мы будем развивать эти направления работы. NUC также оказался надежным механизмом консультаций в кризисных ситуациях. НАТО продолжает оказывать Украине срочно необходимую помощь. Вместе мы превращаем Комплексный пакет помощи в многолетнюю программу, чтобы помочь восстановить украинский сектор безопасности и обороны и поддержать сдерживание и оборону Украины в долгосрочной перспективе. В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Также мы разрабатываем новые проекты по гуманитарному разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военных, оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок", — говорится в заявлении.

Союзники предоставили Украине рекомендации по первоочередным реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной Годовой национальной программы.

Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на пути к будущему членству в НАТО.

Напомним, Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России.

Читайте также: