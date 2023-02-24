Заседание Ставки: Зеленский рассказал об опасностях и ситуации по всем направлениям фронта

«Первое – Ставка. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, Наев. Ситуация по основным направлениям», – говорится в сообщении.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в выступлении.

"Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять.

Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту.

Одесса и черноморское пространство – ситуацию контролируем.

Север – все наши воины в этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся.

Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии», — сказал глава украинского государства.

Отметим, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть все шансы для окончания войны летом 2023 с возвращением всех территорий и выходом на границы 1991 года.

В то же время, он не исключил, что выход на границы 1991 года может не означать окончание войны и допустил сценарий Израиля. В этом случае Украине придется постоянно обороняться.