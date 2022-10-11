Заседание в формате "Рамштайн": Зеленский рассказал об ожиданиях относительно оружия

Россия должна быть лишена даже мысли о том, что любой волной террора в Украине может чего-то достичь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания в формате "Рамштайн" 12 октября прогресса по вопросу предоставления государству ПВО и ПРО.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 11 октября.

"Завтра в формате "Рамштайна" состоится обсуждение оборонной поддержки Украины. Ожидаю от партнеров прогресса в вопросе противовоздушной и противоракетной обороны, договоренностей о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов", – рассказал Зеленский.

"Государство-террорист должно быть лишено даже мысли о том, что любой волной террора может чего-то достичь", – подчеркнул президент.

Он добавил, что отдельной задачей для разведки является установление всех, кто причастен к этим ракетным атакам против Украины, к схемам с иранскими дронами. Зеленский подчеркнул, что индивидуальная ответственность террористов должна быть такой же, как и ответственность государства-террориста.

Что известно об очередном заседании в формате "Рамштайн"

Очередное заседание в формате "Рамштайн" должно состояться 12-13 октября в штаб-квартире НАТО, в том числе с участием Финляндии и Швеции. Участники встречи в первую очередь обсудят предоставление Украине систем противовоздушной обороны, анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко ранее анонсировала, что на "Рамштайне" также могут обсудить заявку Украины на членство в Альянсе.

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