Заседание СНБО и телефонные переговоры с главами государств: Зеленский готовит обращение

Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вскоре будет обнародовано его обращение по поводу обострения ситуации на Донбассе, признания президентом России Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".
"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированы разговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — говорится в твиттере Зеленского.
Ранее у президента Украины был телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Тот заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, будут вводить санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
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