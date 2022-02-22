Заседание СНБО и телефонные переговоры с главами государств: Зеленский готовит обращение

Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вскоре будет обнародовано его обращение по поводу обострения ситуации на Донбассе, признания президентом России Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированы разговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — говорится в твиттере Зеленского.

Ранее у президента Украины был телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Тот заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, будут вводить санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".

Напомним:

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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