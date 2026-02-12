Война / © Associated Press

Российская Федерация использует тезис о гарантиях безопасности только как дымовой занавес для дальнейшего разоружения и поэтапного захвата Украины.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политолог Петр Олещук.

Ловушка для Запада

По словам эксперта, требование Кремля относительно гарантий безопасности не ново, однако она имеет четкую скрытую цель — лишить Украину возможности обороняться.

«На самом деле они за этим скрывают требование разоружения Украины. Мол: „а вдруг вот завтра украинцы вздумают отвоевать оккупированные территории“», — объясняет Олещук.

Политолог подчеркнул, что такая риторика рассчитана на западных политиков. Она дает им иллюзорную возможность «сохранить лицо», выдавая капитуляционные требования РФ за компромиссный мирный процесс.

Стратегия «пошагового» увлечения

Олещук отмечает, что Россия редко захватывает территории мгновенно. Кремль предпочитает тактику поэтапной аннексии, которая является для них привычной практикой. Сначала страну-жертву принуждают к отказу от оружия и союзов, а затем поглощают частями.

Что предшествовало

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко снова цинично заявил, что любое мирное соглашение должно учитывать «гарантии безопасности для России». Это заявление распространило агентство Reuters, в очередной раз подтверждающее попытки Москвы легитимизировать свою агрессию на международной арене.