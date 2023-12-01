Заслушал доклады по поставкам вооружения, готовим запросы для коммуникации с партнерами: Зеленский – о заседании Ставки

Был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки по поводу вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря провел заседание Ставки. Командующие с фронта и Главком доложили о ситуации на передовой – все основные направления. Восток – Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка, Запорожье, Юг и, в частности, действия сил обороны в Херсонской области.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении.

"Благодарю всех воинов, которые на фронте – в боях, на боевых постах. Спасибо всем, кто помогает защищать наши позиции – строит фортификации, минует пути, которыми пытаются воспользоваться кафиры. партнерами. Впереди — весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки Украины о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам ", – объяснил он.

По словам Зеленского, это, в частности, касается и мобилизации.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексных решений", — резюмировал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что война перешла в новую фазу.

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