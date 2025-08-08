Заставит ли экономический план Трампа остановить Путина: подробности

Трамп и Путин

Реклама

Президент США Дональд Трамп активизирует экономическое давление на Россию, пытаясь приостановить войну в Украине. Сочетая дипломатические сигналы с ультимативными угрозами, Трамп открыто говорит о планах нанести удар по нефтедолларам, финансирующим российскую армию.

Об этом пишет New York Times.

Сразу после заявления о встрече с Владимиром Путиным, Трамп пригрозил Индии 25-процентными тарифами за импорт российской нефти. Это стало сигналом для Кремля — США готовы закрывать Москве последние экономические «кислородные подушки».

Реклама

Российская экономика после вторжения в 2022 году демонстрировала рост благодаря массовым государственным расходам. Но сейчас этот эффект исчезает. Прогноз роста ВВП снижен до 1-2% на фоне падения доходов от нефти на 18%. Поэтому правительство РФ уже увеличило ожидаемый дефицит бюджета до 1,7% ВВП.

Несмотря на это, Кремль защищает военные расходы, составляющие около 8% ВВП. Инвестиции в гражданскую инфраструктуру сокращаются, а крупные предприятия начинают сокращать работников. Российские компании отказываются от развития, банковские ставки сдерживают кредитование, а инфляция колеблется на уровне 9% годовых.

По мнению аналитиков, Трамп стремится ударить по главному финансовому источнику Кремля — экспорту нефти. Его ставка — на снижение мировых цен и давление на ключевых партнеров Москвы, в частности, Индию. Тем не менее, Дели пока отказывается менять курс, пользуясь выгодными скидками на российское сырье.

Несмотря на риски для бюджета, Кремль демонстрирует устойчивость. Военная машина работает, а политическая стабильность держится на искусственном экономическом балансе. Но даже в самой России раздаются голоса об угрозе глубокого кризиса, если западное давление усилится.

Реклама

Сможет ли Трамп заставить Путина отступить — покажет время. Но ставки растут, а война, как и экономический фронт, становится все жестче.

Напомним, после недавнего визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву появилась информация о возможной личной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Ожидается, что она может состояться на следующей неделе. Как сообщили в Белом доме, инициатива проведения переговоров поступает от Кремля.

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон впервые получил четкие сигналы от Москвы относительно возможных условий прекращения войны против Украины. По его словам, Белый дом теперь лучше понимает позицию РФ по вопросу завершения полномасштабного вторжения.

Президент России Владимир Путин рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как одно из потенциальных мест для переговоров с Трампом. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что локация встречи уже согласована, однако деталей не раскрыл.