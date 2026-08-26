Заставить Путина остановиться: Александр Стубб назвал три главных фактора для мира

Президент Финляндии Александр Стубб

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Президент Финляндии Александр Стубб назвал три ключевых фактора, которые смогут заставить российское руководство согласиться на безусловное прекращение огня в Украине. Финский лидер убежден, что единственным препятствием для начала мирного процесса остается нежелание самой России останавливать боевые действия.

О необходимых шагах по завершению российско-украинской войны политик рассказал в интервью «Мы-Украина».

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Единственное препятствие для мира

По словам Александра Стубба, процесс завершения войны должен состоять из двух четких этапов, первым из которых является безусловное прекращение огня. Лишь после того, как оружие умолкнет, стороны смогут перейти к полноценным мирным переговорам и обсуждению долгосрочного видения общей ситуации. Украина и ее союзники активно призывают к остановке боевых действий, однако Россия остается единственной стороной, которая категорически на это не соглашается.

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«Помните, когда президент Трамп пришел к власти, он говорил о мире через силу? Можно утверждать, что сейчас Украина находится в достаточно сильной позиции», – отметил финский президент.

Три шага к прекращению огня

В ответ на вопрос о том, как заставить российского диктатора изменить позицию, Стубб очертил три основных условия, которые должны работать одновременно:

Западные партнеры должны продолжать мощную военную и финансовую поддержку Украины, а также полностью обеспечить ее энергетические потребности в преддверии сложной зимы.

Международное сообщество должно постоянно усиливать давление на Москву посредством новых санкций, максимально повышая для агрессора цену ведения этой войны.

Третий фактор напрямую зависит от самой Украины и ее способности убедить Россию в том, что завершение вооруженного конфликта отвечает российским интересам.

«Согласно теории победы, когда великий агрессор нападает на меньшего, меньшая страна побеждает, если сохраняет свою независимость и суверенитет. Я уверен, что Украина это сделает», — подытожил лидер Финляндии.

Напомним, Украина совместно с представителями США и европейскими чиновниками разработала новый пакет предложений по прекращению российско-украинской войны . План предполагает прекращение огня, взаимный отвод войск от нынешней линии фронта и создание буферной зоны.

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