Заставить Российскую Федерацию искать мир: о чем Зеленский общается с мировыми лидерами

Вопросы наказания всех виновных в преступлениях против украинцев украинский президент обсудил с европейскими коллегами.

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал о необходимости ужесточения санкций против России и в обращении в парламент и народ Республики Корея.

Об этом в очередном видеообращении в ночь на 12 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"На этой неделе продолжу такой формат общения с государствами-партнерами. Завтра буду обращаться в парламент и народ Литовской Республики. Кстати, в Украине с визитом находилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Я благодарен ей за поддержку, как и всему литовскому народу", – сказал Зеленский.

"Вопрос наказания всех виновных в преступлениях против украинцев обсудил и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Второй важной темой разговора с ним было усиление санкций против России. Будем и дальше координировать наши шаги для того, чтобы заставить Российскую Федерацию искать мир. Сотрудничество в энергетической сфере обсудил с премьер-министром Норвегии. Поблагодарил за поддержку усилий, направленных на принуждение России к миру. Провел разговор с главой Африканского союза, президентом Сенегала. Проинформировал его об актуальной ситуации в Украине, о глобальных угрозах, созданных российским вторжением", — резюмировал глава украинского государства.

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