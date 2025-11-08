"Заставить Украину быть покладистой": дипломат о циничном расчете Трампа

Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Дональд Трамп принимает решение по Украине под влиянием эмоций. Он давит санкциями на Путина. В то же время он рассчитывает, что продолжение ракетных ударов РФ заставит Украину быть более уступчивой.

Такое мнение высказал в эфире «Мы-Украина» бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Эксперт подчеркнул, что предугадать действия Трампа крайне сложно, поскольку он руководствуется не столько стратегией, сколько личными эмоциями.

«Абсолютное большинство решений принимается под влиянием эмоций, таких эмоциональных качелей, его настроения, поэтому предсказать очень трудно. И это признают американские эксперты, обладающие значительно большим массивом информации, чем мы», — отметил Шамшур.

Двойное давление: в чем состоит «игра»

По словам эксдипломата, последние санкции Трампа преследуют цель показать Путину, что он «взбешен» и «недоволен», и таким образом все-таки заставить его сесть за стол переговоров.

Однако есть и другой, более неприятный для Украины аспект этой стратегии.

«И другой момент, на который он рассчитывает, и это мы видим в некоторых его неприятных для нас заявлениях, что он рассчитывает на то, что продолжение военных действий… ракетно-бомбовых ударов со стороны России, они заставляют и Украину… быть более уступчивой», — пояснил Шамшур.

Как считает эксперт, Трамп рассчитывает, что под давлением российских атак Украина согласится на те вопросы, «которые содержатся в тех же идеях Трампа по урегулированию, в кавычках».

Напомним, во время встречи в Белом доме премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что Украина все-таки может победить в войне против России. Это прозвучало после его заявлений о якобы «отличных подходах» Европы и США к войне. В ответ на вопрос Дональда Трампа, способна ли Украина выиграть, Орбан заявил, что «чудо может случиться», на что американский президент согласился.