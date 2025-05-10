«Засуньте эти мирные планы в свои задницы»: в Кремле разозлились из-за заявлений союзников Украины

Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков / © Associated Press

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Встреча «Коалиции желающих» в Киеве, на которой присутствовали лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши вызвала ярость в Москве. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил западным политикам «засунуть мирные планы в пангендерные задницы».

Об этом он написал на своей странице в X.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они рассыпаются угрозами в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы считаете это разумным? Засуньте эти „мирные“ планы в свои пангендерные задницы!», — говорится в сообщении.

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Тем временем помощник российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ не пугается новых ограничений.

«РФ уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия», — заявил Песков.

Напомним, Зеленский, Макрон, Туск, Стармер и Мерц провели телефонный разговор с Трампом.