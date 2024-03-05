Затопление корабля "Сергей Котов" прокомментировали в Минобороны Британии

Шаппс указал, что Черное море больше не безопасно для флота Путина.

Уничтожение украинскими дронами российского патрульного катера "Сергей Котов" прокомментировал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Свой комментарий министр опубликовал в соцсети Х.

Шаппс отметил, что Черное море больше "не безопасно для флота Путина". До недавнего времени это "казалось невозможным".

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"Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, что им нужно, храбрость и умение Вооруженных сил Украины помогут одержать победы, когда-то считавшиеся невозможными", – говорится в заявлении британского министра.

Корабль "Сергей Котов" уничтожили – что известно

В ночь на 5 марта на востоке оккупированного Крыма прозвучала серия взрывов. Позже стало известно, что это спецподразделение ГУР Минобороны Украины Group 13 нанесло поражение морскими дронами Magura V5 по кораблю "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. Корабль был уничтожен и восстановлению не подлежит.

В военной разведке Украины сообщили, что среди экипажа катера "Сергей Котов" есть погибшие и раненые.

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