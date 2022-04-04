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"Затопление" территорий и "сдача" Украиной населенных пунктов: какие фейки продвигает Россия

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"Затопление" территорий и "сдача" Украиной населенных пунктов: какие фейки продвигает Россия

Pexels

Российские пропагандисты утверждают, что якобы Украина нарушает правила ведения войны.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит основные темы, продвигаемые российскими СМИ на прошлой неделе.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

Так, доминирующими в информпространстве РФ были следующие темы:

  1. Запад использует Украину против РФ.
  2. Украина проигрывает войну.
  3. Украина нарушает правила ведения войны.

Как пропагандисты освещают эту информацию:

  • Россияне активно разгоняют идею, что кроме Запада больше никто не поддерживает кампанию по изоляции России. Если не снять санкции с РФ, то весь мир ждет кризис. Также каждый день публиковались новости о том, что США никак не комментирует тему "украинских биолабораторий".
  • Пропаганда РФ продвигает историю, что Украина готовится "сдать" целый ряд населенных пунктов в Донбассе.
  • Фейковые новости о том, что ВСУ обстреляли мирное население в Донецке и Горловке. Также пропаганда распространяет фейки о минировании украинскими военными ГЭС возле Николаева, из-за чего десятки населенных пунктов будут затоплены.

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