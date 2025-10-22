"Затягивает игру до последнего": аналитики объяснили, почему Путин боится настоящего мира

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске / © Associated Press

Планы мирного саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным оказались под угрозой. Лишь несколько дней назад Трамп анонсировал встречу в Будапеште после "продуктивного телефонного разговора" с Кремлем, но уже во вторник в Белом доме заявили, что "нет никаких конкретных планов" на переговоры в "ближайшем будущем".

Об этом пишет издание Atlantic Council.

Причиной стал провал предварительных консультаций между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным дипломатических источников, Лавров передал Трампу позицию Путина: Москва не примет ни одного прекращения огня, которое оставит часть Украины независимой.

"Перемирие сейчас означало бы только одно - большая часть Украины останется под властью нацистов", - заявил Лавров.

Москва не отступает от максималистских целей

Отказ Кремля подтвердил, что стратегические цели России выходят за рамки территориальных вопросов. Путин по-прежнему требует капитуляции Киева и стремится к возобновлению контроля над всей Украиной.

Между тем, в Вашингтоне признают — попытка Трампа выступить посредником оказалась сложнее, чем ожидалось. Путин продолжает демонстрировать нежелание к любым компромиссам, усиливая риторику о "денацификации".

"Если Трамп хочет прекратить кровопролитие в Украине и получить свою драгоценную Нобелевскую премию мира, он должен сначала признать, что Путин играет на исторической сцене с максимально высокими ставками и никогда не пойдет на компромисс, если его к этому не заставят. Более того, он не смеет отступать на государстве. как серьезное поражение, которое поразит Кремль в кризис”, — отмечает издание.

Дезинформация Кремля и попытки оправдать войну

Россия продолжает распространять миф о “защите от расширения НАТО”. Однако факты свидетельствуют о другом: после вступления Финляндии в Альянс Путин даже сократил военное присутствие у ее границ, что подрывает аргумент об “угрозе со стороны НАТО”.

Основная цель вторжения, как отмечают аналитики, – уничтожение украинской государственности, а не оборона российских территорий.

Что дальше

Отказ Путина подверг сомнению не только саммит в Будапеште, но и дальнейшие дипломатические усилия США. Трамп, стремящийся к быстрому прекращению войны, столкнулся с реальностью: Кремль не готов останавливаться без полной победы.

Аналитики считают, что Путин и дальше будет говорить о "стремлении к миру", одновременно затягивая время и избегая реальных решений. Он, вероятно, попытается влиять на Трампа из-за громких звонков, символических саммитов и политических обещаний, которые выглядят привлекательно, но не имеют под собой содержания.

Впрочем, Кремль вряд ли пойдет на настоящие переговоры, пока не окажется перед очевидной угрозой поражения в Украине и внутренним кризисом в самой России. Только осознание этой реальности может стать началом реального, а не имитационного мирного процесса.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп больше не планирует встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии. Президент США не встретится с российским диктатором в ближайшем будущем после того, как телефонный разговор между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам сорвался.