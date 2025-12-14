Переговоры о войне в Украине / © ТСН.ua

На переговорах, которые продолжаются с участием разных сторон, вырисовывается определенный формат завершения войны в Украине и будущего мирного соглашения. К Рождеству станет понятно, какого результата удалось достичь.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV

По его словам, американские и европейские партнеры Украины понимают необходимость подготовить уже сейчас потенциальное мирное соглашение, чтобы согласовывать его со сторонами конфликта, прежде всего со страной-агрессором Российской Федерацией.

«Я думаю, что дипломатия работает и что прогресс есть. Насколько он очевиден — я думаю, будем понимать в течение следующих недель. К Рождеству, как было заявлено с разных сторон, мы будем точно понимать, будет или не будет достигнут результат», — подчеркнул Вениславский.

Напомним, издание Bild утверждает, что мирные переговоры по войне в Украине происходят наиболее интенсивно за все время полномасштабного вторжения РФ. Президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского лидера Владимира Зеленского, подталкивая его к уступкам.

В субботу, 13 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в Берлине.