Завершение войны между РФ и Украиной станет самым сложным соглашением в жизни Трампа — Foreign Policy

Возможное завершение войны между Россией и Украиной станет самым сложным соглашением в жизни президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Украинская сторона надеется, что переговоры с Россией у Трампа проведут. И это сделает очевидным то, что россияне на конструктивный диалог не настроены. Что сведет план действий к двум вариантам ― либо уступить Украину, что создаст дополнительные проблемы, либо поддерживать ее, пока хотя бы Путин не покинет политическую сцену", – пишут журналисты.

Журналисты напоминают, что война обернулась для России ужасающими потерями.

"Но на людей Путину безразлично, а экономика продемонстрировала неожиданную живучесть. В ближайшее время очень глубокий экономический кризис в России вряд ли произойдет. Главная цель Путина неизменна – это покорить Киев, превратив Украину в фактическую российскую колонию, как это было прежде. Любое неуверенное перемирие с невнятными гарантиями безопасности для Украины от западных партнеров означает, что россияне просто восстановятся и перевооружатся, чтобы напасть в любой момент", — отмечает издание.

Все это непохоже на хорошее соглашение, о мастерстве заключения которых так любит говорить Дональд Трамп, пишет издание.

Напомним, специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине в течение месяцев, а не лет.

Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

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