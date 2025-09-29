Завершение войны с Россией: Зеленский отреагировал на «очень хорошее предложение» Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на «очень хорошее предложение» Лукашенко по поводу завершения войны с Россией. По словам украинского лидера, самопровозглашенный глава Беларуси «живет в своем мире».

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения к участникам Варшавского форума безопасности.

«Он так построил его (свой мир – ред.), изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом построившем доме. Этот дом размером со страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается, и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать», - отметил Зеленский.

Ранее Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он:

призвал украинского президента Зеленского "успокоиться" и обсудить последствия потенциальных ударов по Москве;

намекнул, что на столе переговоров уже лежат якобы хорошие предложения, которые удовлетворят украинскую сторону, но она не желает их принимать.

предупредил, что если украинцы не пойдут на эти предложения, они потеряют всю Украину;

заявил, что россияне «практически захватили большие населенные пункты», поэтому дальше российскую армию «трудно будет остановить»;

Зеленский должен «согласиться на выгодные ему условия, одобренные американцами».

Когда пора завершать спич, Лукашенко заявил о готовности лично принять участие в переговорах:

«Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться… Не договоримся – будет плохо всем».