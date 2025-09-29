ТСН в социальных сетях

Завершение войны с Россией: Зеленский отреагировал на «очень хорошее предложение» Лукашенко

Лукашенко забывает, что его страна независима.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на «очень хорошее предложение» Лукашенко по поводу завершения войны с Россией. По словам украинского лидера, самопровозглашенный глава Беларуси «живет в своем мире».

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения к участникам Варшавского форума безопасности.

«Он так построил его (свой мир – ред.), изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом построившем доме. Этот дом размером со страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается, и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать», - отметил Зеленский.

Ранее Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он:

  • призвал украинского президента Зеленского "успокоиться" и обсудить последствия потенциальных ударов по Москве;

  • намекнул, что на столе переговоров уже лежат якобы хорошие предложения, которые удовлетворят украинскую сторону, но она не желает их принимать.

  • предупредил, что если украинцы не пойдут на эти предложения, они потеряют всю Украину;

  • заявил, что россияне «практически захватили большие населенные пункты», поэтому дальше российскую армию «трудно будет остановить»;

  • Зеленский должен «согласиться на выгодные ему условия, одобренные американцами».

Когда пора завершать спич, Лукашенко заявил о готовности лично принять участие в переговорах:

«Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться… Не договоримся – будет плохо всем».

