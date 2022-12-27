Завершение войны: Украина планирует провести "мирный саммит" в ООН

Кулеба подчеркнул, что Москва должна предстать перед международным судом за военные преступления.

В ближайшие месяцы, до конца февраля, Украина намерена провести "мирный саммит" в Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец войне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

Главой саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Комментируя роль генсека Кулеба сказал: "Антониу Гутерриш показал себя как эффективный посредник и эффективный участник переговоров, а главное, как принципиальный и порядочный человек. Поэтому мы будем рады его активному участию".

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы оказать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех стран", — добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Россию приглашать на саммит, он сказал, что Москва сначала должна предстать перед международным судом за военные преступления.

Также глава МИД пояснил, что заявления россиян о готовности к переговорам являются неправдой, ведь их действия на поле боя свидетельствуют об обратном. Он заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы выиграть войну в 2023 году.

"Любая война заканчивается дипломатическим путем. Любая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров", — подытожил Кулеба.

Что известно о попытке исключения России из Совбеза ООН

Напомним, что Украина подняла вопрос о законности пребывания России в Совбезе ООН. Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что у украинской стороны есть убедительные доказательства, почему РФ не имеет права оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще.

Читайте также: