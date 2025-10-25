ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Завершение войны в Украине: Буданов озвучил главное условие

Глава ГУР считает, что перемирие возможно только в случае совпадения факторов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Возможное перемирие между Украиной и Россией не произошло из-за отсутствия ключевых условий.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно только в случае синхронного совпадения факторов:

  • внутри Украины

  • внутри России

  • в странах-союзниках, влияющих на глобальные решения

«Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результаты, иначе война будет продолжаться», — отметил он.

Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически русская».

«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — считают аналитики.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie