Завершение войны в Украине: Буданов озвучил главное условие
Глава ГУР считает, что перемирие возможно только в случае совпадения факторов.
Возможное перемирие между Украиной и Россией не произошло из-за отсутствия ключевых условий.
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.
Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно только в случае синхронного совпадения факторов:
внутри Украины
внутри России
в странах-союзниках, влияющих на глобальные решения
«Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результаты, иначе война будет продолжаться», — отметил он.
Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически русская».
«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — считают аналитики.