Завершение войны в Украине: Буданов озвучил главное условие

Кирилл Буданов

Возможное перемирие между Украиной и Россией не произошло из-за отсутствия ключевых условий.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно только в случае синхронного совпадения факторов:

внутри Украины

внутри России

в странах-союзниках, влияющих на глобальные решения

«Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результаты, иначе война будет продолжаться», — отметил он.

Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически русская».

«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — считают аналитики.