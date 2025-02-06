Завершение войны в Украине: что сказал Кит Келлог о перспективах мира

Кот Келлог неоднократно говорил о завершении войны в Украине и начале мирных переговоров.

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог планирует обсуждать окончание войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

До этого, чиновник неоднократно заявлял, что в команде нового президента США Дональда Трампа имеет "надежный план" для прекращения боевых действий, а также начала мирных переговоров Украины с РФ.

Какие последние заявления сделал Келлог по Украине – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Что известно о спецпосланнике Трампа

Почти месяц назад в Украине не слишком уделяли внимание Киту Келлогу, пока о нем не узнали после скандальной статьи Reuters с заголовком "Эксклюзив: Трамп передал Киеву план прекращения военной помощи США, если тот не договорится о мире с Москвой".

В статье говорилось, что Кит Келлог и Фред Флейц, также работавший руководителем аппарата Совета нацбезопасности Белого дома при президентстве Трампа, якобы представили ему план прекращения войны.

Больше о Келлоге стали говорить политики, когда Трамп решил его назначить специальным представителем по Украине и России.

Как сообщал ТСН.ua ранее, Киту Келлогу 80 лет. Отдал службе в американской армии 36 лет. Прошел войну во Вьетнаме. Пять раз его награждали Серебряной и Бронзовой звездами.

В 2003-2004 годах он являлся главным управляющим во временной коалиционной администрации в Ираке после американского вторжения. Во время первого президентского срока Трампа был исполнительным секретарем и председателем аппарата Совета Нацбезопасности Белого дома. Затем стал советником вице-президента Майка Пенса.

Келлог лично присутствовал во время печально известного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в 2019 году, который привел к попытке импичмента 45-го президента США из-за якобы давления на украинского президента.

Тогда он сказал, что "не услышал ничего плохого или ненадлежащего". Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года из-за несогласия с победой Байдена Келлог защищал решение Пенса не покидать здание Конгресса.

Позднее, в декабре 2021 года, Кит Келлог дал показания под присягой, сказав, что работавшие тогда с Трампом призвали его принять немедленные меры и подавить беспорядки, но он отказался.

Быстрое окончание войны

Ранее, в статье издания The Wall Street Journal сообщало, что Трамп поручил Келлогу закончить войну через сто дней. Впрочем, журналисты считают, что роль Келлога в роли специального посланника – это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам

Позже Келлог заявил, что добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине можно в течение месяцев, а не лет.

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. Мы имеем надежный план действий", – сказал чиновник в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, для этого Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".

Келлог подчеркнул, что скорейшее завершение войны отвечает интересам США и всего мирового сообщества.

Сенсационное заявление

Впоследствии спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны, сообщает RFE/RL.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям". Также Кит Келлог отметил, что "и Путину тоже придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время. И это хорошо для обеих сторон", – добавил Келлог.

"Мирный план"

Администрация Дональда Трампа планирует представить план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Германии 14–16 февраля, информирует издание Bloomberg. Там предположили, что это сделает Кит Келлог.

Как передает Bloomberg, среди возможных элементов плана Трампа:

потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированных Россией территорий во взвешенном состоянии;

предоставление Украине гарантий безопасности, которые обеспечили бы, что Москва не сможет снова совершить нападение.

В материале говорится, что приоритетом для Украины как окончательной гарантии безопасности является членство в НАТО – перспектива, которую Киев сочтет маловероятной в краткосрочном будущем.

Сам Келлог возразил, что именно он представит "мирный план" на конференции, заявил, что это сделает президент Трамп.

"И, знаете, лицо, которое представит мирный план, – это президент США, а не Кит Келлог. Мы собираемся довести это до него, помочь ему, довести это до точки, когда он это представит. Но на следующей неделе этой совсем не произойдет", – констатировал представитель.

Он добавил, что предусмотрены "прекрасные дискуссии с высокопоставленными руководителями в европейской среде". Полученные данные будут переданы президенту США.

Потери Украины на войне

Кит Келлог сделал шокирующее заявление по поводу потерь Украины во время войны с Россией. Он сравнил текущие потери Украины с американскими потерями в двух войнах – во Вьетнаме и Корее, отметив, что в Украине потери в разы превысили потери США, об этом чиновник сообщил он в эфире Fox News.

Келлог сравнил украинский Мариуполь, который был "полностью разрушен", с американским городом Денвер. Это сравнение, по его словам, иллюстрирует масштаб трагедии, переживаемой Украиной.

Как оценивает представитель американского лидера, количество погибших среди украинских военных превышает 80 тысяч, что больше, чем потери США в этих двух войнах вместе.

Для сравнения, по данным Global Security, во Вьетнамской войне США лишились 47 тысяч солдат, а в Корейской – около 33 тысяч.

Членство Украины в НАТО

Необходимость уступки членством Украины в НАТО станет ясно после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, об этом говорил Келлог в эфире Fox News.

Он не стал комментировать, к чему приходит Трамп, когда речь заходит о поддержке членства Украины в Альянсе или России, возражающей против этого.

"Это одна из причин, почему я еду на следующей неделе в Европу, чтобы увидеть их с глазу на глаз", – сказал он.

Посещая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Кит Келлог планирует встретиться с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России в Украине и получить лучшее представление о позиции Великобритании, Германии, Дании и других ведущих стран, оказывающих военную помощь Украине.

“Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что чувствуете всех участников игры. Как только мы проведем эти личные дискуссии, тогда вы действительно сможете работать… над уступками», – отметил спецпредставитель Трампа.

Кит Келлог также добавил, что будет давить на союзников по НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону и, по указанию Трампа, взяли на себя груз войны в Украине.

Куда ушли миллиарды долларов от США

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина никогда не получала и половины денег, предоставляемых США.

Дело в том, что часть средств была потрачена внутри Штатов на создание присылаемых систем вооружений, сказал Кит Келлог.

"Мы тоже чесаем затылок (по вопросу денег – ред .). США, американский народ предоставили Украине более 174 млрд долларов", – отметил он.

По словам Келлога, в Украину прибыли генеральные инспекторы, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому у американцев достаточно хороший учет того, куда все это идет.

"Теперь стоит сделать шаг назад и сказать, что часть этих денег на самом деле была потрачена здесь, в США, на создание систем вооружений, которые мы туда присылаем. Итак, если он (Зеленский – ред. ) думает, что все 174 млрд долларов должны лежать в банке в Украине… Конечно, мы будем наращивать собственные запасы.

Возвращение Украине ядерного оружия

Кит Келлог считает, что возможность возвращения Украине ядерного оружия почти нереальна.

“Вероятность того, что Украина получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малым и нулевой. Давайте будем честными, мы знаем, что этого не произойдет”, – подчеркнул Келлог.

Келлог также подчеркнул, что подобная идея "обречена на провал" и призвал руководствоваться здравым смыслом при обсуждении таких предложений.

"Необходимость" в выборах

Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы, заявил Келлог.

Он подчеркнул, что президентские и парламентские выборы в Украине, отложенные на время действия военного положения, "необходимо провести".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", – сказал Келлог.

Ранее и Трамп, и Келлог заявляли, что работают над планом мирного урегулирования. Они дали мало подробностей о том, как они собираются остановить самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Также пока ничего не известно о сроках разработки плана.

Проинформированные собеседники журналистов из числа американских чиновников сообщили, что хотя Трамп еще не принял никаких политических решений по войне в Украине, в его администрации уже обсуждают, как уговорить Украину согласиться на выборы после заключения первоначального соглашения с Россией о прекращении огня.

В администрации Трампа также обсуждают, следует ли добиваться промежуточного соглашения о прекращении огня, прежде чем вести переговоры о достижении полноценного мирного соглашения.

Келлог посетит Украину

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

Как сообщают СМИ, Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

При этом, по информации источников, встречи и коммуникация с командой Дональда Трампа у команды президента Зеленского запланированы и на более раннее время.

Ранее, ТСН.ua писал о том, что говорил Келлог Что еще Кит Келлог говорил об Украине, войне и России начиная с 2022 года.

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