Политика
775
1 мин

Завершение войны в Украине: к переговорам в Берлине присоединится лидер еще одной страны

Ожидается, что в переговорах в Германии примут участие руководители ряда европейских стран, а также чиновники Европейского Союза и НАТО.

Анастасия Павленко
Александер Стубб

Александер Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщила канцелярия президента страны, пишет Yle.

Сначала Стубб планировал поехать в Техас в США, но поездка была отменена «из-за критической ситуации в Украине».

Следовательно, он поедет в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.

775
