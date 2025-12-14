Завершение войны в Украине: к переговорам в Берлине присоединится лидер еще одной страны

Александер Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщила канцелярия президента страны, пишет Yle.

Сначала Стубб планировал поехать в Техас в США, но поездка была отменена «из-за критической ситуации в Украине».

Следовательно, он поедет в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.