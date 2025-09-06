Завершение войны в Украине: Моде и Макрон обсудили дипломатические усилия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон / © The Times of India

В ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия, направленные на скорейшее завершение войны в Украине. Кроме того, они положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве в различных областях, включая стратегическое партнерство между двумя странами.

Об этом пишет Times of India.

«У него был очень хороший разговор с президентом Макроном. Мы рассмотрели и положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве в разных областях. Обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая усилия по скорейшему прекращению конфликта в Украине. Стратегическое партнерство Индии и Франции будет играть ключевую роль в содействии глобальному миру и стабильности», — сообщил премьер-министр Моди в сообщении на своей странице в сети X.

Общая оценка сотрудничества и геополитический контекст

Разговор между двумя лидерами состоялся на фоне напряженной ситуации, когда США ввели дополнительные тарифы на индийские товары. Это произошло из-за продолжения Индией закупок российской нефти, которая, как утверждают Штаты, финансирует наступательные действия Москвы против Украины.

Индия, в свою очередь, защищает свою позицию, называя решение о закупке нефти «рыночной». Переговоры с Францией, являющиеся ключевым партнером в Европе, подчеркивают желание Индии поддерживать контакты с ведущими странами Запада, несмотря на разногласия с США.

Стратегическое партнерство Индии и Франции

Телефонный разговор Моди и Макрона также затронул двустороннее сотрудничество, что свидетельствует о прочности их стратегического партнерства. Оба лидера, согласно сообщению, положительно оценили прогресс в отношениях между Индией и Францией.

Это партнерство рассматривается обеими странами как важный фактор, способствующий глобальной стабильности. Регулярные контакты на самом высоком уровне позволяют обсуждать не только двусторонние вопросы, но и глобальные вызовы, такие как война в Украине. Позиция Индии по нейтралитету в войне отличается от позиции Франции, поддерживающей Украину, но обсуждение показывает, что дипломатические каналы остаются открытыми.

Напомним, Макрон сообщил, что ведется подготовка к потенциальной двусторонней встрече лидеров Украины и России с участием президента США Дональда Трампа.