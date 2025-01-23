Завершение войны в Украине: Столтенберг назвал условия и сроки

Бывший генсек НАТО считает, что сейчас нужно усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее начать переговоры.

Эксгенсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что война в Украине может быть завершена уже в 2025 году, но при значительном усилении давления на РФ со всех сторон.

Такое мнение он высказал в ходе обсуждения формулы мира для Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Войны по своей природе непредсказуемы. Так что я буду очень осторожным в прогнозах относительно конкретных событий 2025 года. Но прекращение войны в Украине в этом году вполне возможно", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что война уже сейчас стоит России очень дорого. Государство-агрессорка ежедневно теряет около тысячи солдат, имеет 10% инфляции и учетную ставку 21%, а также массовый выезд граждан за границу и острый дефицит рабочих рук.

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"Сейчас нельзя сбавлять давление на Россию. Напротив – стоит его усилить, чтобы заставить россиян сесть за стол переговоров и начать диалог о справедливом мире", — заметил Столтенберг.

В то же время он предупредил, что стремление завершить войну как можно скорее ценой уступок агрессору будет иметь ужасающие последствия.

"Самый быстрый способ закончить войну – это проиграть ее. Но это принесет не мир, а только дальнейшую оккупацию Украины", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, Зеленский выразил сомнения в том, будет ли Европа участвовать в переговорах, когда война в Украине завершится. Президент добавил, что Европа должна научиться самостоятельно заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

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