Завершение войны в Украине: у Зеленского отреагировали на заявления будущего госсекретаря США

От "компромиссов" для завершения войны Россия ничего не потеряет, наоборот – получит кусок Украины и сможет распространять свою агрессию.

Если Украина согласится на компромиссы, которые предлагает обеим сторонам конфликта будущий госсекретарь США Марко Рубио, это будет означать не только потерю территорий нашей страной. Это тоже будет победой России во всех сферах.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии для "24 Канала".

По его мнению, во время предстоящих переговоров Кремль будет только повышать ставки. Украина же постоянно должна напоминать миру о том, как на самом деле нужно разговаривать с государством-агрессором.

Подоляк напомнил, что компромисс Рубио для Украины предусматривает отказ от оккупированных территорий. Впрочем, остается непонятным, от чего должна отказаться Россия кроме намерения продолжать захватническую войну.

"Условно, Россия захватила 17% территории и должна согласиться, что больше захватывать не будет. То есть, получила прибыль с войны. Очень странный компромисс", — отметил советник.

По его словам, если такие условия завершения войны будут согласованы, РФ одержит "условную победу", вернется в мировую политику и избежит репараций в пользу Украины.

"Россия сможет продолжать атаковать Украину или масштабировать атаки на Северную и Восточную Европу. Почему тогда это компромисс? Это не компромисс", – подчеркнул Подоляк.

Кроме того, нельзя исключать, что во время переговоров Путин "пообещает" больше не нападать в обмен на "гарантии безопасности". Он, например, может потребовать создания буферной зоны на территории Украины или переноса военных баз НАТО вглубь Европы как можно дальше от границ РФ.

Напомним, кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России должно быть частью разговора о достижении мирного урегулирования войны в Украине. Такое решение может иметь серьезные последствия для международной политики и безопасности, в частности Украины.

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