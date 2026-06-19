Завершение войны: Зеленский назвал главные условия для двусторонней встречи с Путиным

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Киев наметил ключевые условия для возможного возобновления мирных переговоров и проведения двусторонней встречи с руководством России. Главным требованием для начала этого дипломатического диалога является обязательное присутствие западных партнеров для обеспечения гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции после встречи с лидером Гондураса в Киеве в пятницу, 19 июня.

Формат переговоров и участие международных партнеров

Владимир Зеленский выразил жесткую уверенность, что раунды мирных переговоров с российской стороной обязательно возобновятся в ближайшем будущем. Европейские союзники активно выступают за создание совместного дипломатического трека с участием американских представителей.

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«Я верю в двустороннюю встречу, но, чтобы обязательно были партнеры. Потому что много вещей, на которые рассчитывает Украина: на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе», — подчеркнул президент.

Гарантии безопасности и европейское будущее

Глава государства подчеркнул, что все международные союзники также полностью поддерживают мирный план, который ранее предложил Киев. Присутствие влиятельных западных стран за столом переговоров критически важно для украинских властей, хотя россиянам и оставляют право выбирать конечный формат.

Заланский подчеркнул, что наша страна рассчитывает получить от ведущих мировых игроков надежные гарантии безопасности, которые навсегда исключат возможность повторения вооруженной агрессии в будущем. Кроме того, полноценное членство в Европейском Союзе остается одной из фундаментальных целей Украины в этом диалоге.

Напомним, канцлер Германии отверг компромиссы по переговорам с Кремлем за спиной Киева. Мерц заявил, что Европа не будет нейтральным посредником и подчеркнул, что Киев будет исключительно формировать состав международной команды переговорщиков.

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