Завершение войны: Зеленский озвучил два возможных сценария на 2026 год

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план действий как для дипломатических переговоров для завершения войны, так и для сферы обороны, если мирного урегулирования достичь не удастся.

Об этом он сказал в вечернем обращении в субботу, 10 января.

«Для сферы обороны у нас план действий есть. Так же, как и для дипломатии», — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, исключительно от решимости партнеров Украины зависит, какой план станет основным на этот год.

«Войну надо заканчивать. Для этого на Россию надо давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и „Шахедов“, ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно», — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что кандидат на должность министра обороны Михаил Федоров сегодня докладывал ему о плане защиты.

«Стратегические вещи обсуждали, рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины», — добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться в течение следующих полгода.