Завершилась встреча "коалиции желающих": о чем договорились

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф

Вечером 11 декабря завершилась встреча «коалиции желающих», которая проходила в режиме видео-конференции. Лидеры стран-участниц опубликовали в соцсетях подробности переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил важность этого формата безопасности поддержки Украины, как теперь, так и в будущем.

«Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, и важно, что США с нами и поддерживают. Никто не заинтересован в третьем вторжении России», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что оборонная поддержка Украины сейчас особенно важна, потому что Россия атак не прекращает.

«Защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир», — подытожил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что гарантии для Украины в рамках потенциального соглашения не должны превратиться в еще один «Будапештский меморандум».

«Сначала должно быть прекращение огня. Любой мирный план должен включать сильные, юридически обязывающие гарантии безопасности», — написал он в сети Х.

Литовский лидер добавил, что не должно быть никаких «уступок территориями Украины, ее суверенитетом или принципами международного права».

Президент Финляндии Александер Стубб отметил, что коалиция, в которую входят 34 страны, продолжает поддерживать Украину на ключевом этапе войны.

«Мы получили последнюю информацию о ситуации от Владимира Зеленского и обсудили следующие шаги на пути к миру», — коротко сообщил он.

Нидерландский премьер Дик Схооф в своей заметке в Х сообщил, что лидеры коалиции обсуждали последние сдвиги в переговорах о потенциальном мирном соглашении.

При этом он отметил необходимость ускорить и нарастить совместную поддержку Украины европейскими партнерами и структурировать ее в расчете на долгосрочную перспективу.

Нидерландский премьер сообщил, что на встрече обсудили «последние события в мирных переговорах».

«Очень важно, чтобы НАТО и Европа были тесно вовлечены в процесс и решали в тех вопросах, что касается нас — в частности о гарантиях безопасности, санкциях, замороженных активах», — считает он.

Дик Схооф выразил уверенность, что рано или поздно Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления в Украине.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в Париже ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании. Основной темой обсуждения станет мирный план президента США Дональда Трампа