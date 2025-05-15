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Завершилась встреча Зеленского с Эрдоганом: лидеры провели закрытые переговоры в Анкаре
В переговорах также принимали участие высокопоставленные должностные лица из оборонного и разведывательного блока Турции.
В Анкаре завершилась закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.
Об этом пишет турецкое издание "AA".
Переговоры и рабочий ужин с участием обеих делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.
К переговорам с турецкой стороны были привлечены министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калин и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич.
Сегодня, 15 мая, в Турции должны пройти переговоры между Украиной и РФ. Это могут быть первые публичные переговоры от марта 2022 г., когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.