Завершилось 20-летнее присутствие США в Афганистане: Кабул покинул последний американский военный самолет

Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США.

Американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана.

Об этом информирует CNN со ссылкой на главу центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи.

Последние американские военные самолеты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", — заметил Маккензи.

Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан".

Завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

Заметим:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.

все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

Новые удары в афганской столице: по аэропорту Кабула выпустили пять ракет

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