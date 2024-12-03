"Зависит судьба СВО": Зеленский объяснил, почему для Путина так важно наступление на Курщине

Российский диктатор усилил наступление на Курщине за счет союзных войск из КНДР.

Российские захватчики планируют не только вытеснить украинских военных из Курской области, но и позже начать оккупацию Сумской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Их задача (россиян – ред.) вытеснить нас и затем зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", — заявил он.

Зеленский заявил, что для российского диктатора Курское направление очень важно, поэтому он лично заявил командованию на этом направлении, что "судьба СВО зависит от их успеха".

"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, какие дроны РФ использует на Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о новом виде войны в Курской области.

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