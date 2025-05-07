Завтра Рада соберется на экстренное заседание: за что будут голосовать

Рада собирается ратифицировать соглашение с США о недрах / © Associated Press

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Завтра, 8 мая, Верховная Рада соберется на экстренное заседание.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Завтра Рада соберется на экстренное (на самом деле обычное) заседание», — написал он.

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По информации депутата, на завтрашнем заседании ВР ратифицирует соглашение с США о полезных ископаемых.

«Не ведитесь на мифологию, что кто-то там будет блокировать голосов или нет. Все пройдет спокойно и голосов будет больше 280», — прогнозирует Железняк.

Глава комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко подтвердил TSN.ua, что завтра нардепы будут голосовать за соглашение о полезных ископаемых из США.

«Мы надеемся, что уже завтра этот вопрос будет решен. Пока мы не знаем точно, потому что будет Согласительный совет, на котором будет решаться вопрос, когда это произойдет», — сказал он.

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Сережко подтвердил, что сегодня состоялось заседание комитета по внешней политике, где депутаты достигли согласия. И соответственно можно выносить в зал и голосовать за ратификацию этого соглашения.

Почему американский конгресс не будет ратифицировать это соглашение?

По словам Мережко, согласно Венской конвенции о праве международных договоров, самое главное — согласие на обязательность международного договора.

«То есть в Украине своя система, у США другая правовая система, в том числе конституционное право. 90% международных договоров, заключаемых Соединенными Штатами, заключаются в форме так называемых executive agreements. И здесь у президента есть полномочия, это такие исполнительные соглашения. Лишь 10% или даже меньше укладывается с помощью ратификации. Кстати, ратифицирует президент, но, как говорится в американской конституции, с согласия двух третей сенаторов. Это более сложная процедура и понятно, что американцы считают, что удобнее заключать международные договоры с помощью таких исполнительных соглашений», — пояснил депутат.

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Напомним, что 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Подписанию соглашения предшествовали месяцы политических баталий между Киевом и Вашингтоном.