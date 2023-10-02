Завышенные ожидания и угроза раскола общества: публицист назвал опасности для украинцев

Валерий Пекарь предполагает, что в определенный момент часть общества устанет и будет готова к завершению войны любой ценой, а часть будет готова сражаться до полной победы любой ценой.

Общественный деятель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь назвал "ключевые болевые точки", которые мешают нашей победе.

Об этом он написал в Facebook.

Девять пунктов опасности по мнению Пекаря:

1. У Украины нет стратегии победы. Без стратегии победить невозможно.

У Украины нет стратегии победы. Без стратегии победить невозможно. 2. Завышенные ожидания , созданные украинскими политиками, нанесли очень много вреда.

, созданные украинскими политиками, 3. Победить своими силами , без денег и оружия союзников, Украина не может .

, без денег и оружия союзников, . 4. Мир будет постепенно снижать поддержку Украины – и Запад, и Юг.

Мир будет постепенно снижать поддержку Украины – и Запад, и Юг. 5 . Требования, оскорбления, обвинения как "инструменты дипломатии" не работают.

. Требования, оскорбления, обвинения как "инструменты дипломатии" не работают. 6 . Отказываясь выходить на одну сцену с россиянами, Украина без боя оставляет им право формировать сознание западных элит.

. Отказываясь выходить на одну сцену с россиянами, Украина без боя оставляет им право формировать сознание западных элит. 7 . Путин не умрет, российская экономика не рухнет, голодных бунтов не будет .

. . 8 . НАТО не будет воевать за Украину ни при каких условиях, и до завершения войны Украине не разрешат стать членом НАТО.

. ни при каких условиях, и до завершения войны Украине не разрешат стать членом НАТО. 9. Украинское общество очень упрямо и не хочет признавать свои ошибки.

"Упрямство украинского общества в конце концов приведет к расколу: часть общества устанет и будет готова к завершению войны любой ценой, а часть будет готова сражаться до полной победы любой ценой. Этот раскол может завершиться плохими последствиями", — предполагает публицист.

Выводы:

1. Совместная с союзниками стратегия победы.

2. Изменение подходов к взаимодействию с Западом, Югом, российскими антиимперскими силами.

3. Честность во внутреннем диалоге внутри общества, диалог между властью и бизнесом, гражданским обществом, экспертным сообществом, местным самоуправлением и т.д.

Пекарь призывает украинцев "прекратить верить в мифы, которые мы сами себе придумали, и тем более в мифы, придуманные на Лубянке". Также он пояснил, что ни в коем случае не призывает к сдаче врагу украинских территорий.

Напомним, издание Politico опубликовало статью, что Запад может отказаться от помощи Украине.

Ранее США передали Украине "список реформ", которые необходимо реализовать для получения дальнейшей помощи.

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