Владимир Мединский / © Getty Images

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Президент РФ отказался лично присутствовать на мирных переговорах с Украиной в Стамбуле и отправить чиновников. Вместо этого он отправил делегацию низкого уровня во главе с Владимиром Мединским — историком, когда-то утверждавшим, что россияне имеют лишнюю хромосому из-за своего преимущества.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечается, присутствие г-на Мединского во главе российской команды, в которой не было ни одного кремлевского тяжеловеса, вызвало насмешки со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который назвал делегацию «бутафорской» и утверждал, что это свидетельствует о неискренности Путина.

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Историк также возглавлял российских переговорщиков во время безрезультатных переговоров в 2022 году и занял столь жесткую позицию, требуя от Украины капитуляции, разоружения и будущего нейтралитета, что быстро провалились переговоры.

"Поскольку президент США Дональд Трамп исключает вероятность любого прорыва в Стамбуле до встречи с Путиным, господин Мединский и его команда, состоящая из представителей российского дипломатического корпуса и военной разведки, похоже, находятся в Стамбуле преимущественно как временные участники", - пишет издание.

Но можно считать, что Мединский не отклонится от сценария.

Что известно о Мединском

Ультранационалистический историк-популист, как утверждается, написал ряд «академических» статей российского президента, в том числе его знаменитое эссе «2021 год», ставшее обоснованием для полномасштабного вторжения в Украину в следующем году. В нем он подвергал сомнению право Украины на существование как отдельного государства, утверждая, что украинцы и россияне являются одним народом и что США превратили Украину в антироссийское государство.

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Он также стал соавтором учебника по истории, который сейчас используется во всех российских школах, в котором утверждалось, что Украина является «ультранационалистическим государством», где «оппозиция запрещена», и что Запад использовал ее как «таран» для уничтожения России. В книге также представлен Иосиф Сталин как мудрый лидер, который улучшил жизнь людей пострадали от него, говоря, что они получили по заслугам за неимением патриотизма”, — говорится в материале.

Господин Мединский также испытал широкие насмешки после того, как утверждал, что россияне особенно героичны и способны пережить трудности, потому что они «имеют одну лишнюю хромосому». Хотя по всей вероятности, что он пытался говорить образно, это утверждение, сделанное в 2012 году, вызвало пренебрежение даже в самой России, а критики указывали на то, что наличие излишней хромосомы связано не столько с генетическим преимуществом, сколько с такими заболеваниями, как синдром Дауна.

"Бывший рекламный магнат, который, как сообщается, лоббировал табачную и казино-индустрию, господин Мединский привлек внимание Путина серией популярных исторических статей, которые оправдывали Россию за все злое, что произошло в ее истории, решив вместо этого обвинять посторонних". несмотря на самопроявленную ненависть господина Мединского к искусству», — говорится в материале.

Он не профессиональный историк и защищался от критики ученых, написав в одной из своих книг: «Факты не имеют большого значения. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы пишете, всегда будет позитивной».

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Утверждение о том, что господин Мединский был автором некоторых текстов Путина, выдвинул Михаил Зигар, бывший главный редактор эмигрированного российского телеканала «Дождь», который был его студентом в Московском институте международных отношений.

«Из тени Мединский помог построить идеологический и исторический фундамент, на котором в значительной степени держится правление господина Путина», — писал Зигар в статье для New York Times в 2023 году.

Напомним, в интервью русскоязычной эмигрантской газете «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, США) в октябре 2012 года сказал : «Я считаю, что после всех катастроф, рухнувших на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивающейся перестройкой, тот факт, что факт, одна излишняя хромосома».

Эта фигура речи сразу же стала предметом издевки: известно, что наличие излишней хромосомы является причиной «синдрома Дауна».

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