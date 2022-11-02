Заявка "на царя": как Пригожин пытается отобрать монополию Путина на "заигрывание" с народом

Пригожин пытается "заигрывать" с народом. А в России это разрешено только "царю", то есть Путину.
Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал последнее заявление основателя ЧВК "Вагнер", российского олигарха Евгения Прихожина о том, что в России не состоялась мобилизация элит.
Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
По мнению советника ОП, такое заявление свидетельствует о том, что Пригожин пытается "заигрывать" с народом. А в России это разрешено только "царю", то есть Путину.
"Это заигрывание с народом – крайне опасная история для Путина. В истории Европы было три схемы царь-бояре-народ:
- Российская схема: – царь с народом против бояр;
- Немецкая схема – царь и бояре против народа;
- Французская схема – народ и бояре против царя", – говорит Арестович.
По его мнению, если в России кто-то начинает заигрывать с народом, это означает только одно – что он претендует на роль "царя".
"Здесь все должны напрячься, не только Путин. Вопрос в том, чем теперь управляет Путин, если Пригожин позволяет себе такие вещи", – подытожил советник ОП.
Ранее Алексей Арестович сказал, что дефрагментация Россия началась, а у РФ есть 8 различных армий, которыми она пытается воевать.
Роль Пригожина в войне
На войне, которую РФ начала 24 февраля, основатель "вагнеровцев" не только вербует заключенных, но и зарабатывает политические баллы.
Он подверг критике российских "олигархов" и "элиты" за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации российского общества.
Пригожин превратил ЧВК "Вагнер" в "параллельную армию". Туда он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных, и даже маньяка-каннибала.
Публичный "наезд" Кадырова и Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают мнение об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.
Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина в качестве противника Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым.
В Институте изучения войны считают, что Пригожин пытается усилить свою позицию в информпространстве РФ и бросает вызов монополии Путина.