Заявка "на царя": как Пригожин пытается отобрать монополию Путина на "заигрывание" с народом

Пригожин пытается "заигрывать" с народом. А в России это разрешено только "царю", то есть Путину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал последнее заявление основателя ЧВК "Вагнер", российского олигарха Евгения Прихожина о том, что в России не состоялась мобилизация элит.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению советника ОП, такое заявление свидетельствует о том, что Пригожин пытается "заигрывать" с народом. А в России это разрешено только "царю", то есть Путину.

"Это заигрывание с народом – крайне опасная история для Путина. В истории Европы было три схемы царь-бояре-народ:

Российская схема: – царь с народом против бояр;

Немецкая схема – царь и бояре против народа;

Французская схема – народ и бояре против царя", – говорит Арестович.

По его мнению, если в России кто-то начинает заигрывать с народом, это означает только одно – что он претендует на роль "царя".

"Здесь все должны напрячься, не только Путин. Вопрос в том, чем теперь управляет Путин, если Пригожин позволяет себе такие вещи", – подытожил советник ОП.