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Заявка Украины на членство в ЕС: Зеленский разговаривал с главой Еврокомиссии и сообщил о прогрессе

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Заявка Украины на членство в ЕС: Зеленский разговаривал с главой Еврокомиссии и сообщил о прогрессе

Украина двигается к вступлению в ЕС.

Заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был предметный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", — сообщил президент Украины.

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