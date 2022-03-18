Заявка Украины на членство в ЕС: Зеленский разговаривал с главой Еврокомиссии и сообщил о прогрессе

Заявка Украины на членство в ЕС: Зеленский разговаривал с главой Еврокомиссии и сообщил о прогрессе

Украина двигается к вступлению в ЕС.

Заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был предметный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", — сообщил президент Украины.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

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