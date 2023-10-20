Заявление Байдена о помощи Украине и подробности гибели украинки в Секторе Газа: главные новости ночи 20 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 октября 2023 года:
- Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании Читать далее –>
- Если мы не остановим жажду Путина к власти, он не ограничится только Украиной — Байден Читать далее –>
- Украинцы преуспевают: Путин провалился — Байден Читать далее –>
- В Секторе Газа погибла 24-летняя украинка, которая не смогла эвакуироваться с маленькой дочерью: подробности трагедии Читать далее –>
- В Секторе Газа в старинной церкви, где прятались палестинцы, прогремел взрыв Читать далее –>
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