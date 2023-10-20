Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Заявление Байдена о помощи Украине и подробности гибели украинки в Секторе Газа: главные новости ночи 20 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1175
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Заявление Байдена о помощи Украине и подробности гибели украинки в Секторе Газа: главные новости ночи 20 октября 2023 года

Джо Байден высказался в поддержку Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 октября 2023 года:

  • Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании Читать далее –>
  • Если мы не остановим жажду Путина к власти, он не ограничится только Украиной — Байден Читать далее –>
  • Украинцы преуспевают: Путин провалился — Байден Читать далее –>
  • В Секторе Газа погибла 24-летняя украинка, которая не смогла эвакуироваться с маленькой дочерью: подробности трагедии Читать далее –>
  • В Секторе Газа в старинной церкви, где прятались палестинцы, прогремел взрыв Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1175
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация