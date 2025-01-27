Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста — Дунда

Сегодня в материале "Украинской правды" появилась информация — якобы глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины". В парламенте считают это заявление вырванным из контекста и ложным.

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире "КИЕВ24".

"Заявление Буданова о якобы необходимости переговоров к лету — вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и более того — для чего. Надо учесть, что те ссылки, на Крылья Буданова — это ссылка на очень специфический институт (ГУР — Ред.). Мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются эти заявления и используются заявления из этого института, не понимая, что там происходит", – говорит Дунда.

По словам нардепа, распространивший эту информацию должен ответить за свои действия. Ведь информация с закрытого заседания запрещена обнародовать. Комментировать столь специфические институты, подчеркивает политик, это вмешательство в вопрос национальной безопасности Украины.

"Это большой вопрос к расследованию – кто сделал эту утечку, для чего он это сделал и как он будет за это отвечать", – заявил Олег Дунда.

Отреагировал на материал "УП" и нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, глава ГУР Кирилл Буданов не говорил ничего подобного.

"По встрече в Раде, на которой Буданов сказал, о том, что Украины может не стать. Он так не говорил. Он сказал, что если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", — написал Гочаренко.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк отмечает, мол, не стоит "преувеличивать встречи с фракциями и тем более что там говорят (почти никогда не имеет отношения к реальным событиям)".

"И тем более изложение того, что кто-то услышал и дал свою интерпретацию. Если бы можно было пересказать все что звучало на таких встречах за пять лет, то бы получилась хорошая книга-фэнтези", — высказался депутат.

Материал "УП" — "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине"

Издание со ссылкой на неназванный источник "Украинской правды" сообщил, что главный украинский военный разведчик заявил во время закрытой встречи в Верховной Раде заявил, что "существование Украины может быть под угрозой, если до лета не начнутся "серьезные" мирные переговоры".

По словам анонимного участника этой встречи, якобы недавно в парламенте состоялась закрытая встреча руководства ВРУ и фракций с представителями командования сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне. Кроме того, были доклады представителей Генштаба ВСУ, а также Кирилла Буданова.

Отрывок из материала "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине", опубликованного на "Украинской правде". / Фото: скрин с видео

Напомним, этого руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на публикации в западных медиа о сроках завершения войны в Украине. По его словам, сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще.

Также важно помнить — тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на востоке и давят на Курщине. Это все требует от Сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства", — подчеркнул Коваленко.

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