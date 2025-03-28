Заявление диктатора Путина о "временной власти" в Украине: в ЕС прокомментировали

Владимир Путин.

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В ЕС воспринимают заявление "фюрера" РФ Владимира Путина о возможности "внешнего управления" Украиной как пропаганду.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ”ЕП”.

Европейский Союз рассматривает главу Кремля как находящегося в розыске военного преступника. Кроме того, Хиппер подчеркнула, что Россия является агрессором. Именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления.

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"Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду", – сказала Хиппер.

Она добавила, что ЕС будет "внимательно смотреть на факты", которые заключаются в том, "что у нас есть агрессор, и у нас есть Украина, которая не демонстрирует ничего, кроме доброй воли к миру".

"Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса на том, чтобы у нас был долгий, справедливый и крепкий мир", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, ранее заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий ответил, когда Кремль планирует завершить войну.

Дата публикации 12:12, 28.03.25 Количество просмотров 110 Заявление Путина о власти в Украине шокировало даже США... Белый Дом уже ответил!