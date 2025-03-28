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Заявление диктатора Путина о "временной власти" в Украине: в ЕС прокомментировали
В Евросоюзе подчеркивают, что Путин – преступник.
В ЕС воспринимают заявление "фюрера" РФ Владимира Путина о возможности "внешнего управления" Украиной как пропаганду.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ”ЕП”.
Европейский Союз рассматривает главу Кремля как находящегося в розыске военного преступника. Кроме того, Хиппер подчеркнула, что Россия является агрессором. Именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления.
"Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду", – сказала Хиппер.
Она добавила, что ЕС будет "внимательно смотреть на факты", которые заключаются в том, "что у нас есть агрессор, и у нас есть Украина, которая не демонстрирует ничего, кроме доброй воли к миру".
"Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса на том, чтобы у нас был долгий, справедливый и крепкий мир", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Напомним, ранее заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий ответил, когда Кремль планирует завершить войну.