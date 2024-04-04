Заявление Марьяны Безуглой: Стефанчук разоблачил нардепку во лжи

После угроз выйти из партии "Слуга народа" народная депутат Марьяна Безугла до сих пор не написала заявление.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Насколько я проинформирован, по состоянию на данный момент заявления Марьяны Владимировны Безуглой о выходе из партии ("Слуга народа" — ред.) в аппарате Верховной Рады не существует", — сказал Стефанчук.

В то же время глава Совета подчеркнул, что для него как для спикера "очень важен вопрос целостности и единства единого законодательного органа в нашей стране".

"Без функционирующего единого и целостного парламента нам очень сложно будет двигаться в это сложное для Украины время войны. Потому что именно в парламенте принимаются, кроме законов, очень важные политические решения. И именно парламент осуществляет межпарламентскую деятельность с нашими коллегами, которые в своих странах принимают решение", — сказал он.

Напомним, ранее депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк обвинили Безуглу во лжи относительно выхода из фракции "Слуга народа".

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