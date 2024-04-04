Заявление Марьяны Безуглой: Стефанчук разоблачил нардепку во лжи

Ранее Безугла грозилась выйти из фракции "Слуга народа".
После угроз выйти из партии "Слуга народа" народная депутат Марьяна Безугла до сих пор не написала заявление.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.
"Насколько я проинформирован, по состоянию на данный момент заявления Марьяны Владимировны Безуглой о выходе из партии ("Слуга народа" — ред.) в аппарате Верховной Рады не существует", — сказал Стефанчук.
В то же время глава Совета подчеркнул, что для него как для спикера "очень важен вопрос целостности и единства единого законодательного органа в нашей стране".
"Без функционирующего единого и целостного парламента нам очень сложно будет двигаться в это сложное для Украины время войны. Потому что именно в парламенте принимаются, кроме законов, очень важные политические решения. И именно парламент осуществляет межпарламентскую деятельность с нашими коллегами, которые в своих странах принимают решение", — сказал он.
Напомним, ранее депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк обвинили Безуглу во лжи относительно выхода из фракции "Слуга народа".
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