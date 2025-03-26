Заявление посланника Трампа об украинской "ядерке" вызвало шквал возмущения: что пишут мировые политики

Скандальное заявление посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что ядерное оружие, от которого в 1994 году отказалась Украина, якобы принадлежавшее России, вызвало шквал критики.

Под его сообщением в сети Х уже 4 тысячи комментариев, в которых свое возмущение выражают не только обычные пользователи, но и известные мировые политики.

В частности, бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер написал: "Они [ядерные боеголовки] были советскими, невежда. Поэтому они были такими же украинскими, как и российскими. Это базовые знания", — написал он.

Британский политик, бывший лидер Партии независимости Великобритании Генри Дэвид Болтон обвинил посланника Трампа в умышленной лжи.

"Гренелл, несмотря на 1,7 миллиона подписчиков, представляет абсолютно неправдивые факты. Либо это, либо он намеренно вас обманывает. Это ядерное оружие было совершенно не российским. Оно было унаследовано Украиной после распада Советского Союза", — подчеркнул он.

Ранее эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер заявил, что Гренелл "категорически ошибается".

"Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию в счет списания долгов", — отметил Пайфер.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп захотел распространение ядерного оружия дальше на восток Европы.

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