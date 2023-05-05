Заявление Пригожина и обещания поддержки от США: главные новости ночи 5 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи:
- "Мы сделали все возможное": Белый дом о подготовке Украины к контрнаступлению Читать далее –>
- РФ, вероятно, использует атаку на Кремль — ISW Читать дальше –>
- США уделяют большое внимание обеспечению Украины средствами ПВО — Белый дом Читать далее –>
- Поле усеяно трупами: Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнера", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы Читать далее –>
- США пообещали продолжить поддержку Украины — Госдеп Читать далее –>
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