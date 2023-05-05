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Заявление Пригожина и обещания поддержки от США: главные новости ночи 5 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6351
Время на прочтение
1 мин
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Заявление Пригожина и обещания поддержки от США: главные новости ночи 5 мая 2023 года

США и дальше будут поддерживать Украину / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи:

  • "Мы сделали все возможное": Белый дом о подготовке Украины к контрнаступлению Читать далее –>
  • РФ, вероятно, использует атаку на Кремль — ISW Читать дальше –>
  • США уделяют большое внимание обеспечению Украины средствами ПВО — Белый дом Читать далее –>
  • Поле усеяно трупами: Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнера", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы Читать далее –>
  • США пообещали продолжить поддержку Украины — Госдеп Читать далее –>

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6351
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