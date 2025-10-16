ТСН в социальных сетях

Политика
768
1 мин

Заявление России о "тишине" на фронте: в украинской власти отреагировали

В Украине обвинили Россию в сознательной задержке ремонтных работ на ЗАЭС, ведь именно оккупационная армия наносит удары по объектам электростанции.

Ирина Лабьяк
Российские войска на Запорожской АЭС

В украинской власти прокомментировали заявление руководителя госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева о том, что 17 октября может появиться решение о временном прекращении боевых действий для ремонта оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собеседника в украинской власти.

По его словам источника издания, начало ремонтов на Запорожской АЭС отсрочивается только российской стороной. Дело в том, что оккупационная армия наносит удары по электростанции, линиям и ремонтникам.

Представитель украинской власти отметил, что Киев уже неоднократно давал сигнал о готовности начать ремонтные работы. Ранее с ремонтами никогда не было проблем. Сейчас их проведение невозможно из-за российских обстрелов.

Напомним, ранее в этот же день Лихачев заявил, что 17 октября может быть принято решение о временном «тихом периоде» в боевых действиях для ремонта линий электропередач Запорожской АЭС.

Заметим, на ЗАЭС еще с конца сентября нет питания из украинской энергосистемы и она работает исключительно на генераторах.

МАГАТЭ заявляло о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая работает только на резервных дизель-генераторах. Когда топливо закончится, возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

768
