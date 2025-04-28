ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
781
Время на прочтение
1 мин

Заявление России относительно "перемирия": в МИД Украины отреагировали

В МИДе считают, что прекращение огня может начаться немедленно, без отсрочки.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Украина заявляет о готовности поддержать продолжительное прекращение огня, если Россия прекратит боевые действия немедленно.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит это реально, а не просто для парада», — написал он.

Он подчеркнул, что Украина готова к поддерживанию устойчивого и полного прекращения огня, которое мы предлагаем сроком на не менее 30 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии появилось именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стал проявлять разочарование в Путине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie