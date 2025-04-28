Заявление России относительно "перемирия": в МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Украина заявляет о готовности поддержать продолжительное прекращение огня, если Россия прекратит боевые действия немедленно.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит это реально, а не просто для парада», — написал он.

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Он подчеркнул, что Украина готова к поддерживанию устойчивого и полного прекращения огня, которое мы предлагаем сроком на не менее 30 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии появилось именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стал проявлять разочарование в Путине.